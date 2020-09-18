Працівники магазину з офіційною атрибутикою футбольний клубу "Марсель" постелили перед входом футболку нападника ПСЖ Неймара.

Тепер кожен відвідував клубного магазину перед заходом у приміщення використовує футболку бразильця як ганчірку та витирає об неї ноги. Відповідне відео опублікував Youtube-канал Diario AS.

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Вочевидь, така ідея виникла у працівників клубного магазину після того, як під час матчу чемпіонату Франції ПСЖ — "Марсель" (0:1) Неймар ударив в потилицю захисника марсельскої команди Альваро Гонсалеса.

Сутичка у матчі ПСЖ – "Марсель"

Сталося це на п'ятій з шести компенсованих хвилин до основного часу. Воротар "Марселя" вибивав м'яч. І в боротьбі за нього нападник гостей Бенедетто дещо грубо зіграв проти Паредеса. Останній не стерпів, і разом з Дракслером завалив суперника на газон.

Вже після цього на місце сутички збіглися решта футболістів, у тому числі й воротарі. І між гравцями сталася масова сутичка. При цьому футболісти не лише штовхалися, але й зайнялися рукоприкладством. А деякі – і завдавати удари ногами.

Все це закінчилося тим, що п'ятеро футболістів отримали червоні картки. При цьому що Бенедетто та Паредес, які і провокували бійку – по жовтій картці. Але обоє гравців вже мали попередження в цьому матчі, тому теж були вилученні.

Отримав вилучення і Неймар. Бразилець підло завдав удар ззаду по голові супернику. Щоб побачити це порушення, арбітр навіть скористався допомогою VAR, після чого і вилучив гравця.

Відео бійки гравців ПСЖ та "Марселя" на полі