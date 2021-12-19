Чисора трижды побывал в нокдаунах

Экс-чемпион мира из Новой Зеландии Джозеф Паркер во второй раз победил британца Дерека Чисору. Поединок на арене в Манчестере завершился единогласным решением судей – 115-110, 115-111, 114-112.

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Первый бой между боксерами состоялся еще в мае 2021-го года. Тогда также торжествовал Паркер. Чисора жаждал отомстить и настоял на реванше.

Во втором поединке боксеру из Новой Зеландии вновь удалось победить. На этот раз его преимущество было более ощутимым.

Видео боя

Паркер с первых минут захватил инициативу. В четвертом раунде он отправил своего оппонента в первый нокдаун. Но дальше развить преимущество новозеландцу не удалось. Чисора в следующей трехминутке сам "потряс" оппонента.

Экс-чемпион мира пытался действовать осмотрительно. Он был близок к досрочной победе.

Уже в седьмом и восьмом раундах британец пропустил самые тяжелые апперкоты и дважды побывал на канвасе. Дерек отказывался сдаваться и продолжал бой.

Видео нокдауна в восьмом раунде

Последние минуты поединка прошли в более низком темпе.

К слову. В ноябре 2020-го Чисора проиграл Александру Усику. 12-раундовый поединок в Лондоне на "Уэмбли Арена" завершился победой украинца по очкам: 117:112, 115:113, 115:113.