Чісора тричі побував у нокдаунах

Ексчемпіон світу з Нової Зеландії Джозеф Паркер вдруге переміг британця Дерека Чісору. Поєдинок на арені в Манчестері завершився одноголосним рішенням суддів – 115-110, 115-111, 114-112.

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Перший бій між боксерами відбувся ще в травні 2021-го року. Тоді також тріумфував Паркер. Чісора прагнув помститися та наполіг на реванші.

У другому поєдинку боксеру з Нової Зеландії знову вдалося перемогти. Цього разу його перевага була більш відчутною.

Відео бою

Паркер з перших хвилин захопив ініціативу. У четвертому раунді він відправив свого опонента в перший нокдаун. Та далі розвинути перевагу новозеландцю не вдалося. Чісора у наступній трихвилинці сам "потряс" опонента.

Ексчемпіон світу намагався діяти обачно. Він неодноразову був близьким до дострокової перемоги.

Вже у сьомому та восьмому раундах британець пропустив найважчі аперкоти та двічі побував на канвасі. Дерек відмовлявся здаватися та продовжував бій.

Відео нокдауну у восьмому раунді

Останні хвилини поєдинку пройшли у нижчому темпі.

До слова. У листопаді 2020-го Чісора програв Олександру Усику. 12-раундовий поєдинок у Лондоні на "Уемблі Арена" завершився перемогою українця за очками: 117:112, 115:113, 115:113.