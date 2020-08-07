Сразу трое игроков донецкого "Шахтера" попали в символическую сборную недели в Лиге Европы. Произошло это после того, как "горняки" разгромили в 1/8 финала немецкий "Вольфсбург" и вышли в четвертьфинал турнира.

Место в одиннадцатке лучших игроков заняли защитники Николай Матвиенко и Додо, а также нападающий Жуниор Мораес, сообщает 24 канал.

Время: Жуниор Мораес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стоит отметить, что в матче против "Вольфсбурга" именно Додо приложился к первому голу команды, когда сначала догнал мяч, который выходил за пределы поля, обыгрался с Соломоном и отдал пас на Мораеса. А потом уже нападающий "Шахтера" сам оформил дубль, когда отобрал мяч у соперника и вышел один на один на ворота Кастельса и оформил дубль.

Также отметим, что в символической сборной недели Лиги Европы Матвиенко отдали роль центрального защитника, на которой он обычно и выступает в команде. Однако в матче против "Вольфсбурга" игрок сыграл на позиции левого защитника. Все из-за того, что Исмаил восстанавливается после травмы и операции.

Кроме "Шахтера", три игрока в списке представляют "Севилью" – защитник Регилон и полузащитники Банега и Хесус Навас. Двух футболистов делегировал "Копенгаген" – полузащитника Фалька и нападающего Винда. По одному игроку представляют "Вулверхэмптон", "Байер" и "Манчестер Юнайтед" – вратарь Руи Патрисиу, защитник Тапсоба и полузащитник Хуан Мата соответственно.