Одразу троє гравців донецького "Шахтаря" потрапили у символічну збірну тижня в Лізі Європи. Сталося це після того, як "гірники" розгромили в 1/8 фіналу німецький "Вольфсбург" та вийшли у чвертьфінал турніру.

Місце в одинадцятці кращих гравців посіли захисники Микола Матвієнко та Додо, а також нападник Жуніор Мораес, повідомляє 24 канал.

Водночас: Жуніор Мораес претендує на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Варто відзначити, що в матчі проти "Вольфсбурга" саме Додо приклався до першого голу команди, коли спочатку наздогнав м'яч, який виходив за межі поля, обігрався з Соломоном та віддав пас на Мораеса. А згодом вже нападник "Шахтаря" сам оформив дубль, коли відібрав м'яч в суперника та вийшов сам на сам на ворота Кастельса та оформив дубль.

Також відзначимо, що у символічній збірній тижня Ліги Європи Матвієнку віддали роль центрального захисника, на якій він зазвичай і виступає в команді. Однак в матчі проти "Вольфсбурга" гравець зіграв на позиції лівого захисника. Все через те, що Ісмаілі відновлюється після травми та операції.

Окрім "Шахтаря", три гравці в списку представляють "Севілью" – захисник Регілон та півзахисники Банега і Хесус Навас. Двох футболістів делегував "Копенгаген" – півзахисника Фалька та нападника Вінда. По одному гравцю представляють "Вулверхемптон", "Баєр" та "Манчестер Юнайтед" – воротар Руї Патрісіу, захисник Тапсоба та півзахисник Хуан Мата відповідно.