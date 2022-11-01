Третья ракетка Украины поддержит Шахтер в Лиге чемпионов: "горняки" сделали подарок теннисистке

1 ноября 2022 , 23:05
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инстаграмм Шахтера

В среду, 2 ноября, Шахтер сыграет в последнем 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов против РБ Лейпцига. Это будет последний шанс "горняков", чтобы получить путевку в плей-офф ЛЧ.

В ключевом поединке донецкий клуб не останется без поддержки. На стадион в Варшаве придет большая группа украинских болельщиков, среди которых будет третья ракетка Украины Даяна Ястремская.

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Звездная поддержка в Варшаве

В преддверии матча теннисистка встретилась с директором по футболу в Шахтере Дарио Срной. Из рук легенды донецкого клуба Даяна получила футболку "горняков" прямо на футбольном поле.

Ястремская специально для матча украинского гранда приехала в столицу Польши.


​Шахтер подарил Ястремскую клубную футболку / Фото "горняков"

Донецкий клуб проведет матч против Лейпцига 2 ноября в 19:45 (по киевскому времени). Подопечным Игоря Йовичевича нужно побеждать, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, ведь плей-офф Лиги Европы "горняки" уже себе гарантировали.

Между Шахтером и немецким соперником разрыв в 3 балла в пользу Лейпцига. А это как раз победа в будущем очном противостоянии.

Ястремская имеет проблемы со здоровьем

  • Напомним, что Ястремская пока находится вне корта. Недавно у Даяны резко ухудшилось здоровье, что привело теннисистку в больничную палату. В почке Ястремской обнаружили камень. Из-за него украинская теннисистка ощущала резкую боль.
  • В настоящее время у третьей ракетки Украины продолжается восстановление.
  • Из-за проблем со здоровьем Ястремская пропустит матчи сборной Украины против Японии на Кубке Билли Джин Кинг.
Автор: Софія Кулай