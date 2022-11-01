Третья ракетка Украины поддержит Шахтер в Лиге чемпионов: "горняки" сделали подарок теннисистке
Источник:инстаграмм Шахтера
В среду, 2 ноября, Шахтер сыграет в последнем 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов против РБ Лейпцига. Это будет последний шанс "горняков", чтобы получить путевку в плей-офф ЛЧ.
В ключевом поединке донецкий клуб не останется без поддержки. На стадион в Варшаве придет большая группа украинских болельщиков, среди которых будет третья ракетка Украины Даяна Ястремская.
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Звездная поддержка в Варшаве
В преддверии матча теннисистка встретилась с директором по футболу в Шахтере Дарио Срной. Из рук легенды донецкого клуба Даяна получила футболку "горняков" прямо на футбольном поле.
Ястремская специально для матча украинского гранда приехала в столицу Польши.
Шахтер подарил Ястремскую клубную футболку / Фото "горняков"
Донецкий клуб проведет матч против Лейпцига 2 ноября в 19:45 (по киевскому времени). Подопечным Игоря Йовичевича нужно побеждать, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, ведь плей-офф Лиги Европы "горняки" уже себе гарантировали.
Между Шахтером и немецким соперником разрыв в 3 балла в пользу Лейпцига. А это как раз победа в будущем очном противостоянии.
Ястремская имеет проблемы со здоровьем
- Напомним, что Ястремская пока находится вне корта. Недавно у Даяны резко ухудшилось здоровье, что привело теннисистку в больничную палату. В почке Ястремской обнаружили камень. Из-за него украинская теннисистка ощущала резкую боль.
- В настоящее время у третьей ракетки Украины продолжается восстановление.
- Из-за проблем со здоровьем Ястремская пропустит матчи сборной Украины против Японии на Кубке Билли Джин Кинг.