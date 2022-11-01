В ключевом поединке донецкий клуб не останется без поддержки. На стадион в Варшаве придет большая группа украинских болельщиков, среди которых будет третья ракетка Украины Даяна Ястремская.

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Звездная поддержка в Варшаве

В преддверии матча теннисистка встретилась с директором по футболу в Шахтере Дарио Срной. Из рук легенды донецкого клуба Даяна получила футболку "горняков" прямо на футбольном поле.

Ястремская специально для матча украинского гранда приехала в столицу Польши.



​Шахтер подарил Ястремскую клубную футболку / Фото "горняков"

Донецкий клуб проведет матч против Лейпцига 2 ноября в 19:45 (по киевскому времени). Подопечным Игоря Йовичевича нужно побеждать, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, ведь плей-офф Лиги Европы "горняки" уже себе гарантировали.

Между Шахтером и немецким соперником разрыв в 3 балла в пользу Лейпцига. А это как раз победа в будущем очном противостоянии.

Ястремская имеет проблемы со здоровьем