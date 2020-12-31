Семья игрока МанСити Александра Зинченко и журналистки Влады Седан – одна из самых веселых семей в спортивном сообществе. На этот раз Влада решила подшутить над Александром, уснув с собаками в постели.

Чуть ли не самыми популярными собаками в украинском футболе являются домашние любимцы Александра Зинченко и Влады Седан – Миа и Луи. Защитник МанСити и потренироваться с ними может, и поспать. Футболист на своей странице в инстаграме выложил забавное фото, где видно, как его жена променяла его на собак.

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Веселая семейка

Игрок сборной Украины оценил эту шутку и решил в ответ посмеяться над женой, которую увидел спящей в объятиях с собакой. Зинченко коротко прокомментировал фотографию в сторис: "Когда третий – лишний. Пойду, в коридорчике присмотрю местечко".



Влада Седан / Скриншот из instagram.com/zinchenko_96

Коротко об истории Седан и Зинченко

Впервые об их отношениях все болельщики узнали на интервью после матча сборной Украины. Александр пошел делиться впечатлениями от игры, а в конце комментария поцеловал журналистку телеканала "Футбол" Владу Седан. Отметим, что представительница СМИ в прошлом встречалась с Андреем Борячуком.

Этот поступок Зинченко громко обсуждали в футбольном сообществе. А пара тихо продолжала строить крепкие отношения. Уже 12 марта они тайком от всех расписались в Великобритании. А когда уровень серьезности карантина несколько снизился, пара отпраздновала свадьбу на территории загородного комплекса Киева Mayachok Event Hall.

На событии присутствовало много футбольных гостей, а в частности главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко и президент УАФ Андрей Павелко. Целый десант Шахтера поздравил Александра и Владу с началом семейной жизни. На праздновании побывали защитники дончан Николай Матвиенко и Сергей Кривцов, полузащитник Тарас Степаненко, а также основной вратарь команды Андрей Пятов. Кроме того, посетил свадьбу и Евгений Коноплянка.