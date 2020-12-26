Игра левого защитника Александра Зинченко полностью устраивает тренерский штаб МанСити во главе с Хосепом Гвардиолой. Украинец останется в клубе, чтобы помочь партнерам по команде выполнить поставленные цели.

Главный наставник "горожан" Хосеп Гвардиола не раз заявлял, что доволен тем объемом работы, который выполняет Александр Зинченко в МанСити. Хотя доверие испанского специалиста очень часто остается лишь на словах. В этом сезоне игрок сборной Украины выходил на поле лишь в 6 поединках. Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, клуб из Манчестера не хочет расставаться с украинцем.

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МанСити рассчитывает на Зинченко

Зинченко не входит в шорт-лист футболистов, которые покинут команду в ближайшее время. Гвардиола рассчитывает на помощь со стороны украинского левого защитника.

Щедрое предложение – единственный вариант, когда 24-летний футболист покинет расположение "горожан". Ранее сообщалось, что Александром серьезно заинтересовался середняк АПЛ Вулверхэмптон. Летом клуб уже пытался приобрести Зинченко, но переговоры не дошли до конца. Также интерес к игроку проявляли Ювентус и Наполи.

Действующий контракт левого защитника рассчитан до лета 2024-го года. Следующий матч МанСити проведет уже в субботу, 26 декабря, против Ньюкасла. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00. Перед матчем у команды Гвардиолы возникли проблемы. В Жезуса и Уокера обнаружили положительные тесты на коронавирус. Пока неизвестно, сколько времени не смогут помочь клубу футболиста.