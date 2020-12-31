Сім'я гравця МанСіті Олександра Зінченка та журналістки Влади Седан – одна з найвеселіших родин у спортивній спільноті. Цього разу Влада вирішила пожартувати над Олександром, заснувши із собаками у ліжку.

Чи не найпопулярнішими собаками в українському футболі є домашні улюбленці Олександра Зінченка і Влади Седан Міа і Луї. Захисник МанСіті і потренуватись з ними може, і поспати. Футболіст на своїй сторінці у інстаграмі виклав кумедне фото, де видно, як його дружина проміняла його на собак.

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Весела сімейка

Гравець збірної України оцінив цей жарт та вирішив поглузувати з дружини у відповідь, яку побачив сплячою в обіймах з собакою. Зінченко коротко прокоментував світлину у сторіс: "Коли третій – зайвий. Піду, в коридорчику пригляну містечко".



Влада Седан / Скриншот з instagram.com/zinchenko_96

Коротко про історію Седан та Зінченка

Вперше про їх стосунки всі вболівальники дізнались на інтерв'ю після матчу збірної України. Олександр пішов ділитись враженнями від гри, а вкінці коментаря поцілував журналістку телеканалу "Футбол" Владу Седан. Наголосимо, що представниця ЗМІ у минулому зустрічалась з Андрієм Борячуком.

Цей вчинок Зінченка гучно обговорювали у футбольній спільноті. А пара тихо продовжувала будувати міцні стосунки. Вже 12 березня вони потайки від усіх розписались у Великій Британії. А коли рівень серйозності карантину дещо знизився пара відсвяткувала весілля на території заміського комплексу Києва Mayachok Event Hall.

На події були присутні багато футбольних гостей, а зокрема головний наставник збірної України Андрій Шевченко та президент УАФ Андрій Павелко. Цілий десант Шахтаря привітав Олександра і Владу з початком сімейного життя. На святкуванні побували захисники донеччан Микола Матвієнко і Сергій Кривцов, півзахисник Тарас Степаненко, а також основний воротар команди Андрій Пятов. Крім того, відвідав весілля і Євген Коноплянка.