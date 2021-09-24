Треснет по швам, как старая дешевая подушка, – Фьюри верит в победу Усика против Джошуа

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри оценил шансы Александра Усика и Энтони Джошуа одержать победу в чемпионском бою. Фьюри неожиданно заявил, что у Усика чуточку больше шансов на победу.

Фьюри: Усик большой и неудобный левша

Тайсон Фьюри заявил, что может найти много причин, почему Джошуа проигрывает в поединке против Усика.

Смотрите также Усик и Джошуа провели финальную дуэль взглядов перед боем: видео

Одна из них заключается в том, что Александр – большой и неудобный левша, ловкий боксер. Я считаю, что он бьет сильнее, чем думают люди,

– сказал Фьюри.

Вместе с тем, британец отметил, что важен не сильный удар, а методичность.

"Если ты просто будешь продолжать попадать в цель, то рано или поздно большой бодибилдер треснет по швам, как старая дешевая подушка, с которой летят перья", – заявил Тайсон.

Он добавил, что у Джошуа "довольно быстро заканчивается фантазия. В его арсенале есть только один трюк".

Кстати Джошуа оказался тяжелее Усика: результаты процедуры взвешивания – видео

Фьюри: ожидаю неудобного поединка

Британские фанаты ожидают, что Джошуа победит Усика и встретится с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Но Фьюри считает, что Джошуа стоит думать о своем бое.

Тайсон отметил, что Джошуа не хватает выносливости, чтобы держать соперника под давлением после стартовых раундов. Из-за этого, по словам чемпиона, Энтони сбавляет темп.

Фьюри убежден, что Усик не позволит Джошуа "отдохнуть" во время поединка.

Так что ему не удастся это с Усиком, ведь Александр все время будет сидеть на нем, он заставит его биться. Я ожидаю неловкого поединка. Возможно, несколько раундов продлится шахматная партия. Я действительно жду, что у Джошуа закончатся идеи,

– сказал Фьюри.

В завершение Тайсон сказал, что Джошуа ждет тяжелый бой, если он не попадет по Усику тяжелым ударом в начале поединка. Чемпион предположил, что Энтони может потерпеть досрочное поражение.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Начало шоу в 22:00.



Усик – Джошуа / Инфографика Спорт 24