Тренировались в гараже, – Хижняк рассказал о подготовке к Олимпиаде во время COVID-19

Александр Хижняк принес Украине "серебро" Олимпиады-2020. Украинский боксер рассказал об условиях подготовки к соревнованиям во время коронавируса.

"Где мы только не тренировались"

26-летний боксер из Полтавы сумел приехать в Украину не с пустыми руками. Победный путь Александра Хижняка на японской земле остановил только бразилец Геберт Соуза.

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Серебряный призер Олимпийских игр рассказал о своих тренировках при подготовке к главным соревнованиям в жизни каждого спортсмена. Хижняк отметил, что коронавирус сильно повлиял на условия его подготовки к поездке в Токио. Александру приходилось тренироваться дома и даже в гараже, сочетая это с работой на природе.

Коронавирус внес свои коррективы. Этот цикл длился пять лет. Залы были закрыты: приходилось тренироваться и дома. Не скрою, мы с отцом и в гараже у нас занимались, и на улице, и на реке – где мы только не тренировались. Мы готовились к этим соревнованиям основательно, тщательно,

– сказал боксер.

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