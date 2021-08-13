Тренировались в гараже, – Хижняк рассказал о подготовке к Олимпиаде во время COVID-19
Источник:XSport
Александр Хижняк принес Украине "серебро" Олимпиады-2020. Украинский боксер рассказал об условиях подготовки к соревнованиям во время коронавируса.
"Где мы только не тренировались"
26-летний боксер из Полтавы сумел приехать в Украину не с пустыми руками. Победный путь Александра Хижняка на японской земле остановил только бразилец Геберт Соуза.
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Серебряный призер Олимпийских игр рассказал о своих тренировках при подготовке к главным соревнованиям в жизни каждого спортсмена. Хижняк отметил, что коронавирус сильно повлиял на условия его подготовки к поездке в Токио. Александру приходилось тренироваться дома и даже в гараже, сочетая это с работой на природе.
Коронавирус внес свои коррективы. Этот цикл длился пять лет. Залы были закрыты: приходилось тренироваться и дома. Не скрою, мы с отцом и в гараже у нас занимались, и на улице, и на реке – где мы только не тренировались. Мы готовились к этим соревнованиям основательно, тщательно,
– сказал боксер.
Как Хижняк принес Украине олимпийское серебро: главное
- Александр Хижняк боролся за награду Олимпиады в весовой категории до 75 килограммов. В финале украинский боксер уступил представителю Бразилии Геберту Соузе.
- Украинец оставил за собой первые два раунда и уверенно шагал к олимпийскому золоту. Однако в решающем третьем раунде ход боя перевернулся с ног на голову. Роковый удар стоил ему "золота". Александр упал на канвас, но сумел сразу встать и показывал судье, что готов продолжать бой.
- Рефери даже не отсчитал украинцу и мгновенно сигнализировал, что победу нокаутом одержал Соуза. Хижняк не понял, почему такое решение принял судья и в ярости покинул ринг.