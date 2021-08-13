После прилета в аэропорт "Борисполь", Хижняк поделился впечатлениями от Олимпиады в Токио.

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Это было сложно, скажу честно. Мы много готовились к этим соревнованиям и на самих соревнованиях. Проделали большой объем работы для того, чтобы пройти весь путь. Потому что каждый из поединков был очень сложен: уровень бокса на Олимпийских играх впечатляет, и сравнить игры с другими соревнованиями наверняка невозможно,

– сказал Александр.

Александр еще не знает, будет ли готовиться к Олимпийским играм в Париже. Сейчас он хочет отдохнуть, побыть с семьей и решить неотложные дела. Хижняк оттягивал свадьбу из-за подготовки и после Игр собирается жениться.

"Сначала надо жениться, долго откладывали это дело. Отдохну в семье, а потом приму решение. Есть ощущение, что не все еще сказал в любительском боксе. Еще не известно, какие весовые категории останутся. На Париж будет не восемь весовых категорий, а шесть. Если вес до 75 кг у боксеров останется, я буду в нем, если нет – то будем принимать решение. В случае подготовки к Олимпиаде тогда придется подниматься в высшую весовую категорию", – рассказал Хижняк.

Что известно о выступлении Хижняка на Олимпиаде