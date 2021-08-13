"Де ми тільки не тренувались"

26-річний боксер із Полтави зумів приїхав в Україну не з порожніми руками. Переможний шлях Олександра Хижняка на японській землі зупинив лише бразилець Геберт Соуза.

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Срібний призер Олімпійських ігор розповів про свої тренування під час підготовки до головних змагань у житті кожного спортсмена. Хижняк зазначив, що коронавірус сильно вплинув на умови його підготовки до поїздки у Токіо. Олександру доводилось тренуватись вдома та навіть у гаражі, поєднуючи це із роботою на природі.

Коронавірус вніс свої корективи. Цей цикл тривав п'ять років. Зали були закриті: доводилося тренуватися і вдома. Ніде правди діти, ми з батьком і в гаражі у нас займалися, і на вулиці, і на річці – де ми тільки не тренувалися. Ми готувалися до цих змагань ґрунтовно, старанно,

– сказав боксер.

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