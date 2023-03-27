Лишь несколько матчей хватило Виктору Цыганкову для адаптации к испанскому чемпионату. Как только главный тренер Жироны начал выпускать украинца в стартовом составе, он практически не покидал поле без результативного действия.
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Цыганков – игрок наивысшего уровня
По мнению испанских журналистов, украинец принес "глоток свежего воздуха" в игру Жироны. Главный тренер "бело-красных" Мичел выделил сильные стороны Цыганкова.
"Виктор – игрок наивысшего уровня. Он обладает естественным талантом, эффективными индивидуальными умениями, физическими и техническими способностями.
Цыганков очень скромен. У него хорошее спортивное образование, ведь его отец находился в мире спорта. Он знает, что есть вещи, которые ему нужно улучшить. Он продолжает учить испанский. У него пока нет полного доверия одноклубников, ведь он только недавно присоединился к Жироне после многих лет в Динамо.
Мы не были удивлены его уровнем. Надеемся в этом сезоне увидеть еще лучшую игру в его исполнении", – сказал Мичел.
Цыганков в Испании
- Напомним, что 17 января Виктор Цыганков подписал контракт с Жироной. Испанский клуб заплатил за динамовца 5 миллионов евро.
- 5 февраля 2023 года украинский вингер дебютировал за "жирондинов". А в третьем матче отличился голом и ассистом.
- Всего на счету Виктора 3 забитых мяча и 3 голевых передачи в 7 сыгранных матчах.
- В настоящее время Жирона занимает 12 место в Ла Лиге. Свой следующий поединок команда Цыганкова сыграет 1 апреля против Эспаньолы.