Лишь несколько матчей хватило Виктору Цыганкову для адаптации к испанскому чемпионату. Как только главный тренер Жироны начал выпускать украинца в стартовом составе, он практически не покидал поле без результативного действия.

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Цыганков – игрок наивысшего уровня

По мнению испанских журналистов, украинец принес "глоток свежего воздуха" в игру Жироны. Главный тренер "бело-красных" Мичел выделил сильные стороны Цыганкова.

"Виктор – игрок наивысшего уровня. Он обладает естественным талантом, эффективными индивидуальными умениями, физическими и техническими способностями.

Цыганков очень скромен. У него хорошее спортивное образование, ведь его отец находился в мире спорта. Он знает, что есть вещи, которые ему нужно улучшить. Он продолжает учить испанский. У него пока нет полного доверия одноклубников, ведь он только недавно присоединился к Жироне после многих лет в Динамо.

Мы не были удивлены его уровнем. Надеемся в этом сезоне увидеть еще лучшую игру в его исполнении", – сказал Мичел.

Цыганков в Испании