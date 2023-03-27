Лише кілька матчів вистачило Віктору Циганкову для адаптації до іспанського чемпіонату. Як тільки головний тренер Жирони почав випускати українця в стартовому складі, він практично не залишав поле без результативної дії.

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Циганков – гравець найвищого рівня

На думку іспанських журналістів, українець приніс "ковток свіжого повітря" у гру Жирони". Головний тренер "біло-червоних" Мічел виділив сильні сторони Циганкова.

"Віктор – гравець найвищого рівня. Він володіє природним талантом, ефективними індивідуальними вміннями, фізичними та технічними здібностями.

Циганков дуже скромний. У нього хороша спортивна освіта, адже його батько перебував у світі спорту. Він знає, що є речі, які йому потрібно покращити. Він продовжує вчити іспанську. У нього поки немає повної довіри від одноклубників, адже він тільки нещодавно приєднався до Жирони після багатьох років у Динамо.

Ми не були здивовані його рівнем. Сподіваємося цього сезону побачити ще кращу гру у його виконанні", – сказав Мічел.

Циганков в Іспанії