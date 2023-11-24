В первых 15 матчах сезона-2023/2024 для Динамо Загреб только в одном на поле не появился украинский футболист. Однако после 5 октября он не попадал даже в заявку на игру, а потом вообще был переведен в юношескую команду.

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Причина отстранения Михайличенка

У футболиста не было никаких повреждений и он не выглядел слишком плохо во время матчей, чтобы произошли столь кардинальные изменения. Было много версий, что произошло, но никакой конкретики.

Свет на ситуацию пролил главный тренер загребского Динамо Сергей Якирович. Он рассказал, что причина кроется не в игровых моментах и объяснил, почему украинец больше не играет за хорватскую команду.

После поражения от Баллкани в Приштине я решил его отстранить. Общественность думает, что я сделал это из-за его игры, но это неправда. Потому что если бы я сажал игроков за их игру, я мог бы избавиться от десяти!



Богдан пришел после игры в раздевалку, снял трусы и взял телефон, разговаривая по телефону так, будто ничего не произошло... Я злюсь из-за поражения! Выходит, что он с командой только физически, а его дух в другом месте. Я думаю, что такие игроки нам не нужны,

– заявил Якирович.

Напомним, что последним матчем Богдана Михайличенка за Динамо Загреб стал поединок Лиги конференций против Баллкани. Хорватская команда проиграла его со счетом 0:2, а украинец провел на поле 79 минут.

Справка. В составе загребского Динамо Михайличенко успел провести 14 матчей, в которых отдал 2 ассиста. В настоящее время команда занимает третье место в чемпионате Хорватии.