У перших 15 матчах сезону-2023/2024 для Динамо Загреб тільки в одному на полі не з'явився український футболіст. Проте після 5 жовтня він не потрапляв навіть у заявку на гру, а згодом взагалі був переведений у юнацьку команду.

Читайте також Футболіст збірної України став "жертвою" зміни влади у європейському клубі

Причина відсторонення Михайліченка

У футболіста не було ніяких пошкоджень і він не виглядав занадто погано під час матчів, щоб відбулися такі кардинальні зміни. Було багато версій, що ж сталося, але жодної конкретики.

Світло на ситуацію пролив головний тренер загребського Динамо Сергей Якірович. Він розповів, що причина криється не в ігрових моментах та пояснив, чому саме українець більше не грає за хорватську команду.

Після поразки від Баллкані в Приштині я вирішив його відсторонити. Громадськість думає, що я зробив це через його гру, але це неправда. Тому що якби я саджав гравців за їхню гру, я б міг позбутися десятьох!



Богдан прийшов після гри в роздягальню, зняв труси та взяв телефон, розмовляючи телефоном так, ніби нічого не сталося... Я злюся через поразку! Виходить, що він з командою тільки фізично, а його дух в іншому місці. Я думаю, що такі гравці нам не потрібні,

– заявив Якірович.

Нагадаємо, що останнім матчем Богдана Михайличенка за Динамо Загреб став поєдинок Ліги конференцій проти Баллкані. Хорватська команда програла його з рахунком 0:2, а українець провів тоді на полі 79 хвилин.

Довідка. У складі загребського Динамо Михайліченко встиг провести 14 матчів, у яких віддав 2 асисти. Наразі команда посідає третє місце у чемпіонаті Хорватії.