Тренерский штаб загребского Динамо перевел Богдана Михайличенко в юношескую команду. Об этом сообщают хорватские СМИ.

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Не верят в прогресс Михайличенко

Главный тренер Динамо Сергей Якирович больше не рассчитывает на украинца. С пятницы Михайличенко уже тренировался с юниорами и в матче основы против Горицы точно не сыграет.

В Динамо не видят перспективы в игроке сборной Украины и, вероятно, зимой разорвут с ним контракт. В Хорватии считают, что Михайличенко не сумел себя зарекомендовать.

Богдан Михайличенко перешел в состав загребского Динамо в начале сезона. Он достался "синим" бесплатно.

Напомним, что прошлый сезон Михайличенко играл в аренде за донецкий Шахтер. Защитник провел несколько удачных матчей в Лиге чемпионов. "Горняки" даже планировали подписать контракт с воспитанником киевского Динамо. Но после перемен на тренерском мостике решили отказаться от футболиста.

Достойно внимания. В сезоне 2023/24 Богдан Михайличенко сыграл за Динамо Загреб 15 матчей во всех турнирах. На его счету 2 голевые передачи. Богдан Михайличенко вызывался в сборную Украины. В его активе 7 матчей за "сине-желтых".