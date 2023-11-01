К сожалению, именно такая участь постигла 26-летнего левого защитника сборной Украины Богдана Михайличенко. Футболист в июле 2023 года на правах свободного агента перешел из бельгийского Андерлехта в загребское Динамо.

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Вацко: Это, в принципе, не новая ситуация, не новая история для футбола

Украинский защитник подписал контракт с хорватами до конца текущего сезона 2023/2024 с возможностью пролонгации сотрудничества еще на сезон. Однако, вероятно, что Богдан покинет хорватский коллектив уже по окончании этого сезона.

Известный комментатор и блогер Виктор Вацко прокомментировал ситуацию Михайличенко в Динамо Загреб.

Из того, что я знаю, договор между Загребом и Андерлехтом прописан так, что выплаты бельгийцам зависят от игровой практики. Играет Михайличенко – платят, нет – так нет,

– заявил Вацко.

Также появлялась информация, что новый главный тренер команды не видит украинца в своем коллективе. Михайличенко стал жертвой типичного в футболе противостояния – новой и старой власти клуба. А ведь Богдана в Динамо Загреб приглашали те люди, которых уже нет в клубе.

Вацко заверил, что уже зимой у Михайличенко будет возможность сменить клуб, ведь к Богдану приковано внимание нескольких коллективов.

Поэтому здесь вопрос не в игровых качествах или каких-то, не дай Бог, проблемах со здоровьем. Соответственно, я не сомневаюсь, что Богдан уже зимой спокойно найдет себе новый клуб и будет играть в футбол. Насколько я знаю, интерес к нему есть. Сейчас просто нужно немного перетерпеть. Это в принципе не новая ситуация, не новая история для футбола. Такое в футболе бывает,

– добавил один из лучших комментаторов Украины.

В футболке загребского Динамо Михайличенко провел 15 матчей, в которых отдал два ассиста. Динамо Загреб стало вторым европейским клубом в карьере левого защитника.

В последний раз украинец выходил на поле в матче Динамо еще 5 октября в Лиге конференций против Балкан, тогда Михайличенко отыграл 79 минут, но его команда проиграла сопернику 2:0.

Не исключено, что Богдан может вернуться в бельгийский футбол. Ведь футболистом заинтересовался скромный Вестерло, за который теперь выступает в прошлом многолетний капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук.