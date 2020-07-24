Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко может покинуть лондонский "Вест Хэм". Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес желает, чтобы Андрей покинул клуб.

О том, что Дэвид Мойес планирует выставить на трансфер Андрея Ярмоленко, сообщает Mirror.

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Ярмоленко на выход?

По информации Mirror, "Вест Хэм" хочет продать Фелипе Андерсона и форварда Альбиана Аджети. The Guardian также сообщал, что Ярмоленко и Андерсон в списке футболистов на продажу.

Сообщается, что деньги от продажи футболистов "Вест Хэм" планирует направить на трансфер форварда "Брентфорда" Саида Бенрахма.

Кроме этого, это позволит снизить средний возраст команды, к чему стремится Мойес.

Впрочем, "Вест Хэму" еще нужно выиграть борьбу у "Челси", который претендует на Бенрахма. "Брентфорд" просит за своего футболиста 40 миллионов евро.

В его подписании заинтересованы "Лестер" и "Арсенал".

Transfermarkt оценивает Ярмоленко в 9,5 миллиона евро, услуги Андерсона – 32 миллиона евро.

Статистика Ярмоленко в "Вест Хэме"