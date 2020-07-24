Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко може покинути лондонський "Вест Хем". Головний тренер "молотобійців" Девід Моєс бажає, щоб Андрій покинув клуб.

Про те, що Девід Моєс планує виставити на трансфер Андрія Ярмоленка, повідомляє Mirror.

До речі: Не дали шансу: Ярмоленко отримав найнижчу оцінку за матч проти МЮ

Ярмоленко на вихід?

За інформацією Mirror, "Вест Хем" хоче продати Феліпе Андерсона і форварда Альбіана Аджеті. The Guardian також повідомляв, що Ярмоленко та Андерсон у списку футболістів на продаж.

Повідомляється, що гроші від продажу футболістів "Вест Хем" планує направити на трансфер форварда "Брентфорда" Саїда Бенрахма.

Окрім цього, це дозволить знизити середній вік команди, до чого прагне Моєс.

Втім, "Вест Хему" ще потрібно виграти боротьбу у "Челсі", який претендує на Бенрахма. "Брентфорд" просить за свого футболіста 40 мільйонів євро.

У його підписанні зацікавлені "Лестер" та "Арсенал".

Transfermarkt оцінює Ярмоленко у 9,5 мільйона євро, послуги Андерсона – 32 мільйони євро.

Статистика Ярмоленка у "Вест Хемі"