Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел на поле лишь в дополнительное время ко второму тайму. У украинца не было времени, чтобы проявить себя и получить высокую оценку.

В рамках 34 тура АПЛ "Вест Хэм" Ярмоленко померился силами с МЮ (1:1). У украинца не было много времени на поле, поэтому WhoScored поставил ему одну из самых низких оценок в команде.

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Самая низкая оценка в команде

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес не доверил Ярмоленко место в стартовом составе на этот матч, однако включил его в заявку. Практически всю встречу украинец наблюдал за игрой со скамейки запасных и вышел на поле аж на первой минуте компенсированного времени ко второму тайму.

У Ярмоленко не было достаточно времени, чтобы повлиять на результат, так как отыграл он всего несколько минут. Очевидно, что эксперты не могли высоко оценить действия украинца в матче. Портал WhoScored поставил Андрею одну из низших оценок в этом матче – 5,99. Хуже балл оказался только игроков МЮ Тимоти Фосу-Менса (5,91) и Одион Игало (5,97).

Добавим, что эта ничья очень важна для команды украинца. "Вест Хэм" уже гарантировал себе прописку на следующий сезон АПЛ.



Оценки футболистов в матче / WhoScored

Подчеркнем, что Андрея Ярмоленко включили в список футболистов на продажу.