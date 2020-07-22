Лондонский "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, ждет тяжелое межсезонье. Клубу придется выходить на трансферный рынок, чтобы продать футболистов с дорогими контрактами, потому что "молотобойцы" провалили сезон. Покинуть английский клуб может и Ярмоленко.

По информации The Guardian, руководство "Вест Хэма" сформировало список футболистов, судьба которых в клубе под вопросом.

Кстати: Украинская школа получила солидную сумму за трансфер Ярмоленко в "Боруссию"

Кто может покинуть "Вест Хэм":

Фелипе Андерсон

Фабиан Бальбуена

Мануэль Лансини

Андрей Ярмоленко

По информации источника, "Вест Хэм" отклонил предложения "Челси" относительно Деклана Райса. "Синие" предлагали "молотобойцам" Роса Баркли и Миши Батшуаи в обмен на Райса.

Вместе с тем, "Вест Хэм" во время трансферного окна попытается приобрести нападающего КПР Эберечи Эзе и защитника "Уигана" Энтони Робинсона.

В этом сезоне "молотобойцы" до сих пор рискуют вылететь в Чемпионшип. За два тура до завершения сезона "Вест Хэм" занимает 16-е место. Отрыв от зоны вылета – всего 3 очка.

Статистика Ярмоленко в "Вест Хэме"

Андрей стал игроком лондонцев летом 2018 года. "Вест Хэм" заплатил "Боруссии" Дортмунд 20 миллионов евро.

За "Вест Хэм" 30-летний Ярмоленко провел 31 матч, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Также Андрей дважды получил серьезные травмы. Сейчас трансферная цена Ярмоленко составляет 9,5 миллионов евро.