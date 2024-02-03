"Важно, чтобы нападающие забивали голы": тренер Валенсии оценил игру Яремчука в матче с Альмерией
Источник:Marca
Украинский форвард Валенсии Роман Яремчук порадовал своих поклонников забитым голом. Мяч, который влетел в ворота Альмерии, стал третьим для украинца в составе "летучих мышей".
Испанская Валенсия одержала важную победу над аутсайдером Ла Лиги Альмерией (2:1). Один из мячей забил украинец Роман Яремчук.
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Бараха похвалил Яремчука
После поединка главный тренер Валенсии Рубен Бараха не скрывал своего удовлетворения действиями украинского форварда. По его словам, Яремчук набрал неплохую форму, но из-за травмы пропустил несколько поединков.
"Мы отыграли тяжелый матч, но после пропущенного гола мы продолжили давить на соперника.
Роман Яремчук был в хорошей форме, пока не заболел. Мы хорошо сыграли сегодня с двумя нападающими. Они проделали хорошую работу, они хорошо прессинговали. Если вы выигрываете, и ваши два нападающих забивают – это хорошо. Это позитивно. Очень важно, чтобы наши нападающие забивали голы", – отметил Бараха.
Яремчук становится основным в Валенсии
- Напомним, что Роман Яремчук присоединился к Валенсии в начале сезона. "Летучие мыши" арендовали форварда до завершения чемпионата.
- Украинец довольно долго адаптировался к стилю команды и не мог отличиться результативными действиями.
- Свой первый гол за "летучих мышей" Яремчук забил в кубковом матче против Аросы (1:0), который состоялся в декабре прошлого года.
- Не стал себя долго ждать дебютный гол в Ла Лиге. В начале января этого года Валенсия эффектно победила Вильярреал (3:1), а одним из героев поединка стал Яремчук.
- Сейчас на счету 28-летнего нападающего 3 гола в 20 поединках за Валенсию.
- Следующий матч команда Яремчука сыграет 10 февраля против Лас-Пальмаса.