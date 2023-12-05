Во вторник, 5 декабря, состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании. В одном из них Валенсия на выезде играла против скромной Аросы, пишет 24 Канал.
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"Летучие мыши" быстро открыли счет в матче. Уже на 9-й минуте встречи Роман Яремчук отправил мяч в сетку ворот хозяев поля. Украинец лучше всех сориентировался в штрафной и мощно пробил мимо голкипера.
Видео гола Яремчука
- Отметим, что Роман Яремчук забил в своем 11-м матче за Валенсию. В предыдущих поединках украинец покидал поле без результативных действий.
- Была информация, что зимой Роман может покинуть "летучих мышей". В услугах нападающего заинтересованы клубы Серии А.