Главный тренер “летучих мышей” место в стартовом составе доверил Роману Яремчуку. Украинский форвард отблагодарил коуча забитым мячом, пишет 24 Канал.

Читайте также "Он является одним из лучших игроков мира": тренер АПЛ одобрительно отозвался о Мудрике

Футболисты Валенсии первыми открыли счет в матче. На 14-й минуте форвард "летучих мышей" Уго Дуро завершил свой рывок точным ударом в нижний угол ворот.

Затем за дело взялся его украинский напарник по атаке. На 23-й минуте матча Роман Яремчук оказался в нужном месте в нужное время и ударом головой замкнул навес, сделав счет 2:0.

Видео гола Яремчука

Украинский форвард на радостях снял футболку, за что получил заслуженную, но ненужную желтую карточку.

Справка. Гол в ворота Альмерии стал третьим для Яремчука в Валенсии. Ранее нападающий забивал в чемпионате и Кубке Испании.