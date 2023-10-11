"Через 4 недели мы назовем фаворитом Усика": тренер оценил шансы украинца в бою за абсолют

Уже в ближайшие месяцы должен состояться бой за абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Победитель битвы станет первым в истории в сверхтяжелом весе, кто будет владеть сразу четырьмя поясами.

Все боксерское сообщество ждет "бой века" между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Оба спортсмена уже подписали индивидуальные контракты, осталось только согласовать окончательную дату боя

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Однозначного фаворита нет

Ожидается, что это произойдет после выставочного поединка "Жадного пуза" с Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. На нем будет присутствовать Александр Усик, и именно там может быть озвучена официальная дата.

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона в сверхтяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО), который трижды сражался с Тайсоном Фьюри и единственный, кто смог однажды не проиграть британцу, поделился мыслями по поводу боя между Александром Усиком (21- 0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO). Он заявил, что сейчас фаворитом выглядит чемпион по версии WBC, однако уже в ближайшее время все может измениться:

В один момент я думал, что в этом бою распределение шансов 50 на 50, но теперь я предпочитаю Фьюри – 70 на 30. Учитывая, как Усик выглядел в поединке против Дюбуа, я был не особенно поражен его выступлением. Александр хорошо себя показал. Я знаю, на что он способен.



Мне понравился Усик, дважды сражавшийся с Энтони Джошуа. Ему нужны такие бои с равными шансами. Сейчас мы предпочитаем Фьюри. Но я уверен, что через четыре недели мы назовем фаворитом Усика.

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. Подопечный Малика Скотта Деонтей Уайлдер после двух поражений от Тайсона Фьюри провел лишь один бой в октябре 2022 года. Он уже в первом раунде победил Роберта Хелениуса и еще раз доказал, что является одним из лучших нокаутеров мира. Свое следующее сражение он должен был провести с Энтони Джошуа или Энди Руисом, однако переговоры успехом пока не закончились.