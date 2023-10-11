Уся боксерська спільнота чекає на "бій століття" між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Обидва спортсмени вже підписали індивідуальні контракти, залишилося тільки узгодити остаточну дату бою.

До теми Промоутер назвав вирішальний фактор, який вплине на дату бою Усик – Ф'юрі

Однозначного фаворита немає

Очікується, що це станеться після виставкового поєдинку "Жадібного пуза" з Френсісом Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. На ньому буде присутній Олександр Усик, і саме там може бути озвучена офіційна дата.

Малік Скотт, тренер ексчемпіона у надважкій вазі Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 КО), який тричі бився з Тайсоном Ф'юрі та єдиний, хто зміг одного разу не програти британцю, поділився думками стосовно бою між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO). Він заявив, що наразі фаворитом виглядає чемпіон за версією WBC, проте вже найближчим часом усе може змінитися:

В один момент я думав, що в цьому бою розподіл шансів 50 на 50, але тепер я віддаю перевагу Ф’юрі – 70 на 30. Враховуючи те, як Усик виглядав у поєдинку проти Дюбуа, я був не особливо вражений його виступом. Олександр добре себе показав. Я знаю, на що він здатен.



Мені сподобався Усик, який двічі бився з Ентоні Джошуа. Йому потрібні такі бої із рівними шансами. Зараз ми віддаємо перевагу Ф’юрі. Але я впевнений, що за чотири тижні ми назвемо фаворитом Усика.

Варте уваги Промоутер Тайсона Ф'юрі розповів, як Олександр Усик зможе виграти у "Циганського короля"

Довідка. Підопічний Маліка Скотта Деонтей Вайлдер після двох поразок від Тайсона Ф'юрі провів лише один бій у жовтні 2022 року. Він вже у першому раунді переміг Роберта Хеленіуса та вкотре довів, що є одним із найкращих нокаутерів світу. Свою наступну битву мав провести з Ентоні Джошуа або Енді Руїсом, проте перемовини успіхом поки не закінчилися.