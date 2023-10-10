Александр Усик и Тайсон Фьюри объявили о подписании контракта на бой за абсолют. На кону будет стоять четыре чемпионских пояса в сверхтяжелом весе – WBA, WBO, IBF и WBC.

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Промоутер Фьюри верит в британца

Первой три принадлежат украинцу, тогда как последний – британцу. Мир бокса давно обсуждает это событие и делится прогнозами. Высказал свое мнение и известный промоутер Фрэнк Уоррен, сотрудничающий с самим Фьюри.

Для Тайсона бой с Усиком будет самым трудным в психологическом плане, потому что он не может позволить себе оступиться. Фьюри испытывает сильное давление. Я не думаю, что на Усика оказывается давление. Он точно не перебоксирует Тайсона. Я буду очень в шоке, если он это сделает. Усик может выиграть этот бой только если нокаутирует Тайсона. Фьюри в последних боях кардинально изменил стиль и он не может позволить себе ошибку,

– сказал Уоррен.

Украинец сразится с британцем в Саудовской Аравии. Ориентировочная дата – в конце декабря или январе. Точный день поединка объявят после боя Фьюри и Нганну 28 октября.

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Достижения Усика и Фьюри