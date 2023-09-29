Обладатель чемпионского пояса WBC Тайсон Фьюри согласился на исторический бой за абсолют с Александром Усиком. Победитель поединка впервые за последние 23 года станет абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона.

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Драки за гонорар не будет

Однако уговорить "Цыганского короля" оказалось нелегким заданием. Бой между звездами хевивейта мог состояться еще в апреле этого года. Тогда Усик даже согласился на распределение гонорара 30% на 70% в пользу "Жадного пуза". Однако в последний момент британец повысил ставки и сорвал переговоры.

Казалось, что бой за абсолют между боксерами никогда не состоится. Однако все же чудо произошло и контракт на суперпоединок был подписан.

Как удалось уговорить Фьюри подписать соглашение, рассказал промоутер Усика Александр Красюк. Все вопросы решили организаторы поединка, подписавшие индивидуальные контракты с участниками поединка.

Деления нет. Каждый сделал свой контракт с организаторами. Все остальное пока не раскрывается,

– рассказал Красюк.

Напомним, что в начале лета Александр Усик подписал соглашение с саудовской промоутерской компанией. Она взяла на себя организацию боя с Фьюри.

Следующим шагом саудиты договорились с Тайсоном Фьюри, который сначала согласился на коммерческий бой с экс-чемпионом UFC Нганну, а затем и на бой с Усиком.

Очевидно, что финальные договоренности были согласованы в сентябре, когда представитель саудовской компании Турки Алалших посетил Лондон и встретился с обоими боксерами.

Важно! Предварительно известно, чтобы бой за абсолют между Усиком и Фьюри состоится 23 декабря 2023 или в январе 2024-го. Точная дата будет объявлена 28 октября 2023 года, сразу после поединка Фьюри – Нганну.