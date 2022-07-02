Де Дзерби может оказаться во Франции: СМИ нашли новый клуб для тренера Шахтера
Источник:Footmercato
Эпопея со сменой главного тренера Шахтера до сих пор не окончена. Появилась информация о новом потенциальном клубе нынешнего наставника "горняков" Роберто Де Дзерби.
Французы могут воспользоваться новым правилом ФИФА
Вроде бы французский Марсель может стать новым вызовом в тренерской карьере Роберто Де Дзерби. Клуб из Лиги 1 неожиданно остался без главного наставника после разрыва сотрудничества с Хорхе Сампаоли.
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У специалиста были разногласия с руководством клуба в трансферной политике. Поэтому Де Дзерби вполне может стать его преемником.
Новое правило ФИФА для легионеров позволит итальянскому специалисту приостановить контракт с Шахтером и перейти в другую команду.Подробности. Соглашение Де Дзерби с Шахтером истекает 30 июня 2023 года.
Скорее всего, к новому сезону Шахтер будет готовить не Роберто. СМИ активно сватают в донецкий клуб нынешнего тренера Днепра-1 Игоря Йовичевича. Хорват вроде бы готов возглавить "горняков" и даже оформить первый трансфер в виде Марьяна Шведа, с которым поработал во львовских Карпатах.
- Напомним, что Де Дзерби еще раньше намекал, что благотворительный матч против Хайдука мог стать для него последним. Хотя была информация, что Роберто готов работать в Шахтере даже бесплатно. Итальянец может пойти на такой поступок для того, чтобы остаться на тренерском мостике дончан.
- Де Дзерби работает в украинском гранде с мая 2021 года. Во главе клуба провел 30 матчей.