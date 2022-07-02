Французи можуть скористатись новим правилом ФІФА
Начебто французький Марсель може стати новим викликом у тренерській кар'єрі Роберто Де Дзербі. Клуб із Ліги 1 несподівано залишився без головного наставника після розірвання співпраці з Хорхе Сампаолі.
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У спеціаліста були розбіжності з керівництвом клубу у трансферній політиці. Тому Де Дзербі цілком може стати його наступником.
Нове правило ФІФА для легіонерів дозволить італійському фахівцю призупинити контракт із Шахтарем та перейти в іншу команду.
Швидше за все, що до нового сезону Шахтар готуватиме не Роберто. ЗМІ активно сватають у донецький клуб нинішнього тренера Дніпра-1 Ігоря Йовічевіча. Хорват начебто готовий очолити "гірників" та навіть оформити перший трансфер у вигляді Мар'яна Шведа, з яким попрацював у львівських Карпатах.
- Нагадаємо, що Де Дзербі ще раніше натякав, що благодійний матч проти Хайдука міг стати для нього останнім. Хоча була й інформація, що Роберто готовий працювати у Шахтарі навіть безкоштовно. Італієць може піти на такий вчинок для того, щоб залишитись на тренерському містку донеччан.
- Де Дзербі працює в українському гранді з травня 2021-го. На чолі клубу провів 30 матчів.