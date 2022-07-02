Французи можуть скористатись новим правилом ФІФА

Начебто французький Марсель може стати новим викликом у тренерській кар'єрі Роберто Де Дзербі. Клуб із Ліги 1 несподівано залишився без головного наставника після розірвання співпраці з Хорхе Сампаолі.

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У спеціаліста були розбіжності з керівництвом клубу у трансферній політиці. Тому Де Дзербі цілком може стати його наступником.

Нове правило ФІФА для легіонерів дозволить італійському фахівцю призупинити контракт із Шахтарем та перейти в іншу команду.

Деталі. Угода Де Дзербі із Шахтарем спливає 30 червня 2023 року.

Швидше за все, що до нового сезону Шахтар готуватиме не Роберто. ЗМІ активно сватають у донецький клуб нинішнього тренера Дніпра-1 Ігоря Йовічевіча. Хорват начебто готовий очолити "гірників" та навіть оформити перший трансфер у вигляді Мар'яна Шведа, з яким попрацював у львівських Карпатах.