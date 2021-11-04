"Сначала необходимо победить в чемпионате Украины"

По словам наставника Шахтера, "горняки" хорошо сыграли в матче против Реала.

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"Мы очень хорошо играли. Но, думаю, также хорошо играли с Интером. В первом матче с Реалом хорошо смотрелись. Футбол состоит из эпизодов: первый гол пропустили после автогола Кривцова, второй – ошибка после аута. Даже с Шерифом – проиграли 0:2, но пропустили два очень глупых гола, теряли мяч в ключевых позициях, откуда Шериф проводил контратаки. Думаю, в основном играли в Лиге чемпионов хорошие матчи", – заверил Роберто Де Дзерби.

Итальянский тренер назвал вещи, которые необходимо сделать команде для того, чтобы в следующих сезонах улучшить свои результаты в Лиге чемпионов.

Сначала необходимо победить в чемпионате Украины, потому что в прошлом сезоне Шахтер не стал чемпионом — закончил на втором месте. Во-вторых, важен прогресс наших молодых футболистов, таких как Мудрик, Бондаренко, Судаков, Фернандо, Маркос Антонио, Витао, Трубин и другие. И третье — трансферы, особенно на тех позициях, где нам нужны скорость и техника, чего на данный момент не хватает,

– подчеркнул наставник.

Также Роберто Де Дзерби поделился мыслями относительно дальнейшей борьбы донецкой команды в Лиге чемпионов.

"Считаю, что группа оказалась странной. Никто не ожидал, что мы проиграем Шерифу, но еще больше не ожидали, что они победят в Мадриде. Если выиграем в двух матчах, у нас будет семь очков, нужно над этим работать", – подытожил тренер Шахтера.