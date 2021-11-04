"Спочатку необхідно перемогти у чемпіонаті України"

За словами наставника Шахтаря, "гірники" добре зіграли у матчі проти Реалу.

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"Ми дуже добре грали. Але, гадаю, також добре грали з Інтером. У першому матчі з Реалом добре виглядали. Футбол складається з епізодів: перший гол пропустили після автоголу Кривцова, другий – помилка після ауту. Навіть із Шерифом – програли 0:2, але пропустили два дуже дурні голи, втрачали м'яча у ключових позиціях, звідки Шериф проводив контратаки. Гадаю, в основному грали у Лізі чемпіонів хороші матчі", – запевнив Роберто Де Дзербі.

Італійський тренер назвав речі, які необхідно зробити команді для того, щоб у наступних сезонах покращити свої результати у Лізі чемпіонів.

Спочатку необхідно перемогти у чемпіонаті України, бо минулого сезону Шахтар не став чемпіоном — закінчив на другому місці. По-друге, важливим є прогрес наших молодих футболістів, таких як Мудрік, Бондаренко, Судаков, Фернандо, Маркос Антоніо, Вітао, Трубін та інші. І третє — трансфери, особливо на тих позиціях, де нам потрібні швидкість та техніка, чого на цей момент не вистачає,

– наголосив наставник.

Також Роберто Де Дзербі поділився думками щодо подальшої боротьби донецької команди у Лізі чемпіонів.

"Вважаю, що група виявилася дивною. Ніхто не очікував, що ми програємо Шерифу, але ще більше не очікували, що вони переможуть у Мадриді. Якщо виграємо у двох матчах, у нас буде сім очок, повинні над цим працювати", – підсумував тренер Шахтаря.