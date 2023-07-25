Лунин получил на орехи от тренера вратарей Реала: Куртуа с ухмылкой наблюдал – видео

Тренер вратарей "королевского клуба" Луис Лепис публично обругал Андрея Лунина. Видео инцидента попало в сеть.

Футболисты мадридского Реала готовятся к следующему матчу американского турне. Накануне подопечные Карло Анчелотти обыграли Милан (3:2). Весь матч в воротах отстоял Андрей Лунин, пропустивший в первом тайме два мяча.

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Лунин попал под раздачу тренера

Во время вчерашней тренировки в Калифорнийском университете тренер вратарей "сливочных" Луис Лепис провел разъяснительную беседу с Андреем Луниным. Наставник 10 минут эмоционально упрекал украинского голкипера за неудачные действия на тренировке. Андрей был не согласен с мнением Леписа и даже в сердцах выбросил тренировочную манишку. Однако в конце беседы тренер понял, что наговорил немного лишнего, и обнял Лунина за голову. Таким образом, конфликт был улажен.

Интересно, что рядом находился первый номер Реала Тибо Куртуа. Бельгиец молча слушал разговор и иногда улыбался. В это время остальные игроки продолжали тренировку.

Тренер Реала обругал Лунина: смотрите видео

Известно, что у Лунина и Леписа сложились хорошие отношения. Тренер может, как суровый отец, обругать своего подопечного. Впрочем, Андрей правильно воспринимает критику, хотя она не всегда ему нравится.