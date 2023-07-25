Футболісти мадридського Реала готуються до наступного матчу американського турне. Напередодні підопічні Карло Анчелотті обіграли Мілан (3:2). Весь матч у воротах відстояв Андрій Лунін, який пропустив в першому таймі два м'ячі.

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Лунін потрапив під роздачу тренера

Під час вчорашнього тренування в Каліфорнійському університеті тренер воротарів "вершкових" Луїс Льопіс провів роз'яснювальну бесіду з Андрієм Луніним. Наставник 10 хвилин емоційно дорікав українського голкіпера за невдалі дії на тренуванні. Андрій був незгодний з думкою Льопіса і навіть спересердя викинув тренувальну манішку. Проте наприкінці бесіди тренер зрозумів, що наговорив трохи зайвого, і обійняв Луніна за голову. Таким чином конфлікт було залагоджено.

Цікаво, що поруч знаходився перший номер Реала Тібо Куртуа. Бельгієць мовчки слухав розмову і лише інколи посміхався. В цей час решта гравців продовжували тренування.

Тренер Реала вилаяв Луніна: дивіться відео

Відомо, що у Луніна та Льопіса склалися гарні відносини. Тренер може, як суровий батько, вилаяти свого підопічного. Втім, Андрій правильно сприймає критику, хоча вона не завжди йому подобається.

Нагадаємо, що Андрій Лунін поміж 25 футболістів Реала вирушив в турне до США. Команда Анчелотті ще зіграє три матчі: проти Манчестер Юнайтед (27 липня), Барселони (29 липня) та Ювентуса (3 серпня). А вже 12 серпня "вершкові" зіграють поєдинок 1-го туру Ла Ліги з Атлетіком.