Футболисты мадридского Реала готовятся к следующему матчу американского турне. Накануне подопечные Карло Анчелотти обыграли Милан (3:2). Весь матч в воротах отстоял Андрей Лунин, пропустивший в первом тайме два мяча.

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Лунин попал под раздачу тренера

Во время вчерашней тренировки в Калифорнийском университете тренер вратарей "сливочных" Луис Лепис провел разъяснительную беседу с Андреем Луниным. Наставник 10 минут эмоционально упрекал украинского голкипера за неудачные действия на тренировке. Андрей был не согласен с мнением Леписа и даже в сердцах выбросил тренировочную манишку. Однако в конце беседы тренер понял, что наговорил немного лишнего, и обнял Лунина за голову. Таким образом, конфликт был улажен.

Интересно, что рядом находился первый номер Реала Тибо Куртуа. Бельгиец молча слушал разговор и иногда улыбался. В это время остальные игроки продолжали тренировку.

Тренер Реала обругал Лунина: смотрите видео

Известно, что у Лунина и Леписа сложились хорошие отношения. Тренер может, как суровый отец, обругать своего подопечного. Впрочем, Андрей правильно воспринимает критику, хотя она не всегда ему нравится.

Напомним, что Андрей Лунин среди 25 футболистов Реала отправился в турне в США. Команда Анчелотти еще сыграет три матча: против Манчестер Юнайтед (27 июля), Барселоны (29 июля) и Ювентуса (3 августа). А уже 12 августа "сливочные" сыграют поединок 1-го тура Ла Лиги с Атлетиком.