Министерство спорта Саудовской Аравии выделило 17 млрд фунтов на трансферы до 2030 года. В это время должен состояться чемпионат мира по футболу, на проведение которого страна претендует в совместной заявке вместе с Египтом и Грецией.

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Деньги – не проблема

Аль-Хиляль среди всех команд является приоритетным в этом проекте. При этом, поскольку клуб упустил возможность подписать Лионеля Месси, на которого рассчитывал, он имеет возможность оформить транфсер еще одной звезды.

В Аль-Хиляле думали над подписанием Неймара и Луки Модрича, а также в 2024 году клуб планирует пригласить Роберта Левандовского. Однако польский форвард даже думать не хочет о Саудовской Аравии.

Итак, неожиданно приоритетным стал вариант с подписанием Килиана Мбаппе. Он не был специально прописан в план этого лета. Но поскольку возникли проблемы у звездного футболиста из ПСЖ, саудиты готовы к быстрым решениям.

Считается, что Аль-Хиляль готов подписать Мбаппе даже на сезон и отпустить его через год бесплатно в Реал, заплатив почти 300 миллионов евро ПСЖ и 700 миллионов евро Мбаппе, с учетом всех бонусов (чистая заработная плата 200 миллионов евро). Всё для создания имиджа лиги, в которую готовы ехать звезды в расцвете сил.

Напомним. В Саудовскую Аравию только этим летом уже переехали: Карим Бензема, Н'голо Канте, Эдуард Менди, Сергей Милинкович-Савич, Марсело Брозович, Секу Фофана, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Алекс Теллес. И еще со многими футболистами продолжают вести переговоры.