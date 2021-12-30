Тренер поваленного Уайлдера заговорил о возможном бое против Усика
Источник:Boxingnews24.com
Малик Скотт, наставник Деонтея Уайлдера, рассказал о возможности боя против Александра Усика. Тренер экс-чемпиона мира заверил, что у его подопечного были бы отличные шансы на победу.
Скотт: Верю, что стиль Усика подходит Деонтею
Наставник американского боксера сравнил бой против Тайсона Фьюри с потенциальным поединком его подопечного против Александра Усика. По мнению Малика Скотта, Деонтей Уайлдер может стать тем соперником, которым нанесет украинцу поражение.
Интересно узнать Владимир может вернуться на ринг: главное преимущество Кличко над Усиком
Тренер Уайлдера уверен, что стиль ведения бокса Усика полностью подходит для Деонтея.
Хотите кое-что узнать? Я верю, что стиль Усика подходит Деонтею, чтобы донести бомбу. В 12-раундовом бою я никогда не видел, чтобы Александра кто-нибудь бил с мощью Уайлдера. По Усику попадал Мурат Гассиев, очень красивый панчер. Но в тот вечер Александр был для него проблемой,
– заявил тренер Уайлдера.
Каким был 2021-й для Усика и Уайлдера
- В 2021 году оба боксера по одному разу выходили на ринг. Александр Усик довольно неожиданно нанес поражение Энтони Джошуа. Сделал это украинец на виду родных болельщиков соперника в Лондоне.
- Еще на ринге Энтони заговорил о реванше и уже активировал его опцию в контракте сражения.
- Уайлдер же проиграл Фьюри. Тайсон нокаутировал Деонтея в последнем поединке их трилогии.
- Отметим, что бой Фьюри-Уайлдера назвали лучшим поединком 2021 года по версии авторитетного журнала The Ring.