Перспективы туманны: новый тренер Португалии рассказал о будущем Роналду в сборной

Криштиану Роналду потерял место в основном составе сборной Португалии на чемпионате мира 2022 года. Новый наставник команды еще не определился с будущим 37-летнего игрока Аль-Насру.

Бывший тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес официально возглавил национальную команду Португалии. Испанский специалист провалил ЧМ-2022, однако имеет неплохой предыдущий послужной список, благодаря которому получил новую работу.

Читайте также Президент Федерации футбола Франции извинился перед Зиданом, после обид в сторону легенды

Роберто Мартинес возглавил команду в непростой период смены поколений. Бывшие лидеры "европейских селесао" Роналду, Пепе, Руй Патрисиу доиграют последние сезоны в профессиональной карьере. Молодые Гонсалу Рамуш, Рафаэль Леао, Жуан Феликс забирают на себя лидерские качества.

Мартинес: Роналду заслуживает уважения

Поэтому перед Мартинесом стоит непростая дилемма – отказаться от возрастных игроков, предоставив шанс молодежи или сделать ставку на опыт. Отсюда закономерно возникает вопрос, есть ли будущее в сборной Португалии у новоиспеченного форварда Аль-Насру.

На пресс-конференции Мартинес ответил, что с каждым игроком будет отдельный разговор.

Я не из тех тренеров, которые делают поспешные решения. Хочу встретиться с каждым, Криштиану тоже есть в этом списке. Роналду провел 19 лет с национальной командой и заслуживает уважения. Мы собираемся дать шанс всем игрокам. Роналду – один из них,

– заявил Мартинес.

, что ЧМ-2022 неудачно сложился для пятикратного обладателя "Золотого мяча" В Катар звездный форвард ехал в статусе основного игрока и лидера сборной. Однако в ходе турнира потерял доверие Фернанду Сантуша, заменившего его на молодого форварда Бенфики Гонсалу Рамуша. Кришти забил на Мундиале всего один гол с пенальти в 5 матчах.