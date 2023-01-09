Ноэль Ле Гре дерзко высказался в сторону легенды французского футбола Зинедина Зидана. Но президент, кажется, понял, что ляпнул лишнего и признал свою ошибку.

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Ле Гре отметил, что очень уважает Зидана, его прошлые и будущие заслуги. Также сказал, что его негативные высказывания в сторону экс-футболиста не отражают его отношения к нему.

Хочу извиниться за эти слова, абсолютно не показывающие мои мысли и отношения к футболисту, каким он был, и тренеру, которым он стал. Я дал интервью, которое не должен был давать, потому что это повлекло за собой противоречие между Дешамом и Зиданом - двумя личностями французского футбола. Признаю, что сделал несколько некорректных замечаний, вызвавших недоразумение. Зинедин Зидан знает, какое огромное уважение я испытываю к нему, как и ко всем французам,

– объяснил Ле Гре.

Некорректность со стороны Ле Гре