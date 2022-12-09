Зато команда Фернанду Сантуша пропустила только однажды. В итоге – 6:1, разгромная победа Португалии, вышедшая в четвертьфинал Мундиаля в Катаре. После поединка триумфаторов ждала возобновительная тренировка, где своим поведением вновь отличился Криштиану Роналду.

Португалия выступила с заявлением после слухов об угрозах Роналду покинуть сборную на ЧМ-2022

Еще один скандальный поступок звезды футбола

Звездный нападающий вышел в матче против Швейцарии только на замену по ходу второго тайма. Роналду провел на футбольном поле более 17 минут. Поэтому должен был начать послематчевую тренировку с той когортой футболистов, которые вышли на замену по ходу поединка 1/8 финала или даже провели весь матч на скамейке запасных.

Однако Криштиану не захотел тренироваться с запасными сборной Португалии. Роналду вместе с началом встречи с первых минут пошел тренироваться в зале.

Любопытно! Матч против Швейцарии стал первым для Роналду на чемпионате мира в Катаре, который он начал со скамейки запасных. До этого постоянно выходил в старте, но не отыграл ни одного из трех поединков до финального свистка. В четырех встречах забил один гол в ворота Ганы (3:2).

Напомним, что СМИ сообщили о еще одной выходке Роналду. Вроде бы Криштиану хотел покинуть расположение сборной Португалии, когда узнал о невыходе в стартовом составе на игру против Швейцарии. Сестра футболиста тоже призвала брата окончить карьеру в сборной.

Португальская сторона мгновенно отреагировала на такую информацию, опровергнув эти слухи. Вроде бы Роналду не угрожал команде покинуть ее посреди ЧМ-2022.

Важно! 10 декабря сборная Португалии сойдется с Марокко в 1/4 финала Мундиаля в Катаре за выход в полуфинал турнира. Начало встречи в 17:00.