Федерация футбола Португалии выступила с заявлением, в котором опровергла информацию Record об угрозах звездного нападающего. По их информации, не было ни одного случая, когда Роналду говорил, что хочет покинуть сборную среди Мундиаля в Катаре.

Роналду хотел покинуть сборную посреди ЧМ-2022: назревает новый конфликт из-за невыхода в старте

Опровержение информации об угрозах от Роналду

Криштиану Роналду ежедневно достигает уникальных достижений на службе у национальной сборной и страны, которые нужно уважать и свидетельствующие о несомненной степени приверженности национальной команде. Кстати, степень самоотверженности игрока, проведшего больше всего матчей за сборную Португалии, была вновь продемонстрирована в победном матче со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2022,

– говорится в заявлении.

"Национальная сборная – игроки, тренеры и структура ПФФ – с первого дня полностью отдана делу и исполнена энтузиазма в проведении лучшего чемпионата мира в истории сборной Португалии", – добавлено в заявлении.

Роналду никому не угрожал

Напомним, что Роналду, выступающий за сборную с 2003 года, начал матч против Швейцарии со скамейки запасных. Такое решение тренерского штаба изрядно разозлило звездного футболиста. Его сестра Катя Авейру тоже призвала Роналду закончить карьеру в сборной, ведь он и его семья многое натерпелись во время выступлений CR7 в национальной команде.

Криштиану появился на футбольном поле в матче 1/8 финала Мундиаля лишь на 73-й минуте, когда счет был уже 5:1 в пользу португальцев. Роналду не отличился результативными действиями. Зато голевую точку в поединке поставил Рафаэл Леау 6:1.

На ЧМ-2022 Криштиану в трех поединках забил один гол. Хотя форвард участвовал в трех матчах, но ни один из них до финального свистка так и не доиграл.

К слову. 10 декабря в 17:00 (по киевскому времени) Португалия попытается пробиться в 1/2 финала ЧМ-2022. Соперником португальцев будет главная сенсация нынешнего Мундиаля Марокко, в 1/8 финала выбившего Испанию по итогам серии пенальти.