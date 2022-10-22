Украина продолжает каждый день терять своих героев в войне с Россией. На фронт отправились тысячи мужественных ребят, среди которых немало людей из спортивного мира.

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Одним из них был детский тренер Миная Чума Руслан Викторович. Как сообщили в закарпатском клубе, воин погиб на войне против оккупантов.

Герой Украины отправился защищать Родину с начала полномасштабного вторжения россиян. В июне Руслану исполнилось 45 лет.

Футбольную семью ФК Минай постигло горе. Мы навсегда запомним его порядочным и отзывчивым. Для подопечных он останется тактичным и терпеливым тренером, а для своих детей – лучшим отцом. Минай выражает глубокие соболезнования родным и близким украинского героя! Мы помним, какой ценой обретаем свободу. Никогда не простим оккупанту его кровавые поступки,

– сказано в заявлении Миная в телеграмм-канале клуба.

Отмечается, что у Руслана Викторовича остались два сына, которые сейчас начинают карьеру футболистов. Минай пообещал поддерживать семью Героя Украины и обеспечит ребят всем необходимым для футбольных тренировок.

Ранее на войне за независимость Украины погиб один из лидеров фанатского движения Динамо Максим Яловцов по прозвищу "Регбист". 18 октября с воином простились в Михайловском соборе Киева.