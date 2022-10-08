Отдал жизнь за свободу Украины

Созданный сайт "Ангелы спорта" пополнится еще одним украинским героем, воевавшим за страну не только на спортивном фронте, но и на военном. Дмитрий Захарчук помогал деоккупировать украинский Херсон.

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Герой был воспитанником СДЮСТШ ВВС и достиг звания Мастера спорта международного класса.

Редакция сайта 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким по поводу гибели Дмитрия. Никогда не простим кафиру ни одной смерти украинского героя.

Напомним, что сайт "Ангелы спорта" был специально создан после 24 февраля. На портале можно прочитать краткую информацию о бывших или действующих спортсменах, сменивших спорт на оружие в руках.