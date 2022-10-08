Отдал жизнь за свободу Украины
Созданный сайт "Ангелы спорта" пополнится еще одним украинским героем, воевавшим за страну не только на спортивном фронте, но и на военном. Дмитрий Захарчук помогал деоккупировать украинский Херсон.
Читайте также Во время убийства украинских военнопленных в Оленовке погиб боксер Станислав Артеменко
Герой был воспитанником СДЮСТШ ВВС и достиг звания Мастера спорта международного класса.
Напомним, что сайт "Ангелы спорта" был специально создан после 24 февраля. На портале можно прочитать краткую информацию о бывших или действующих спортсменах, сменивших спорт на оружие в руках.