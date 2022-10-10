Еще одна преданная жизнь за свободу Украины

Печальное известие киевский клуб известил 10 октября. Максим Яловцов был одним из лидеров фанатского сектора Динамо.

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Душа компании, верный товарищ, отважный и мужественный воин – таким его навсегда запомнят друзья и собратья,

– говорится в сообщении на официальном сайте киевлян.

Киевский клуб выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего украинского воина.

Редакция сайта 24 канала присоединяется к соболезнованиям Динамо. Никогда не простим и не забудем смерти украинского героя.

К сожалению, каждым днем ​​враг уносит все больше жизней украинских воинов, среди которых немало футбольных болельщиков Карпат, Днепра, Металлиста и других украинских команд.

После 24 февраля был специально разработан сайт "Ангелы спорта", где можно кратко прочитать о нынешних и бывших спортсменах, отдавших жизнь за свободу нашей Украины.