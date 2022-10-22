Україна продовжує щодня втрачати своїх героїв у війні з Росією. На фронт відправились тисячі мужніх хлопців та дівчат, серед яких чимало людей зі спортивного світу.

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Одним з них був дитячий тренер Миная Чума Руслан Вікторович. Як повідомили у закарпатському клубі, воїн загинув на війні проти окупантів.

Герой України пішов захищати Батьківщину від початку повномасштабного вторгнення росіян. У червні Руслану виповнилось 45 років.

Футбольну родину ФК Минай спіткало горе. Ми назавжди запам‘ятаємо його порядним і чуйним. Для підопічних він залишиться тактовним і терплячим тренером, а для своїх дітей – найкращим батьком. Минай висловлює глибокі співчуття рідним та близьким українського героя! Ми пам‘ятаємо, якою ціною здобуваємо свободу. Ніколи не пробачимо окупанту його криваві вчинки,

– сказано у заяві Миная в телеграм-каналі клубу.

Відзначається, що у Руслана Вікторовича залишилось двоє синів, які нині починають кар'єру футболістів. Минай пообіцяв підтримувати родину Героя України та забезпечить хлопців всім необхідним для футбольних тренувань.

Раніше на війні за незалежність України загинув один із лідерів фанатського руху Динамо Максим Яловцов на прізвисько "Регбіст". 18 жовтня із воїном попрощались у Михайлівському соборі Києва.