Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не согласен с правилом АПЛ, согласно которому игрок, который провел меньше пяти матчей в чемпионате за сезон, не получает медаль чемпиона. Он готов отдать собственную награду этим футболистам.

Если игрок сыграл хотя бы один матч, то должен получить награду. Такого мнения придерживается наставник, цитирует Liverpool Echo.

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Заявление Клоппа

Футболисты, которые получали не слишком много игровой практики, тоже помогли команде прийти к чемпионству.

Эти ребята на сто процентов должны получить медаль. Они могут взять мою,

– заявил Клопп.

Он добавил, что футболисты тренируются миллион раз в год, поэтому если бы они не выкладывали все силы, то "Ливерпуль" не одержал бы золотые награды чемпионата.

Добавим, что "Ливерпуль" в этом сезоне досрочно стал победителем АПЛ, клуб впервые за последние 30 лет выиграл чемпионат Англии.

В общем у "Ливерпуля" отныне 19 чемпионских титулов, больше – но всего на один – только у "Манчестер Юнайтед". 52-летний специалист возглавил команду в 2015 году.

В прошлом туре команда Клоппа уверенно победила дома "Астон Виллу" – 2:0. Результативные удары в активе Мане и Джонса.