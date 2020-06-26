В матче 31-го тура АПЛ "Челси" победил "Манчестер Сити" 2:1. Поэтому "Ливерпуль" стал недосягаемым для своего главного преследователя и досрочно выиграл чемпионат Англии.

"Ливерпуль" – чемпион

"Ливерпуль" в турнирной таблице имеет 86 очков, а "Манчестер Сити", который на втором месте – только 63. Поэтому за следующих семь туров, оставшихся до конца чемпионата, догнать лидера уже не сможет. Об этом сообщает 24 канал.

Несколько ранее "Ливерпуль" разбил "Кристал Пэлэс" благодаря сказочным голам и почти стал чемпионом: видео

Интересно, что победу "Челси" реализованным пенальти принес бывший игрок донецкого "Шахтера" Виллиан.

Напомним, АПЛ – английскую премьер-лигу – создали в 1992 году. То есть, "Ливерпуль" впервые в истории выиграл в этом турнире. Перед этим чемпионский титул "красные" завоевали в 1990.

Всего у "Ливерпуля" теперь 19 чемпионских титулов, больше – и всего на один – лишь у "Манчестер Юнайтед".

Количество трофеев в чемпионате Англии, пятерка лидеров

20 – "Манчестер Юнайтед"

19 – "Ливерпуль"

13 – "Арсенал"

9 – "Эвертон"

7 – "Астон Вилла"